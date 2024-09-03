الاحتلال يعتقل شابا ويصيب آخرين خلال مواجهات في مخيم شعفاط

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، شابا، وأصابت آخرين خلال مواجهات في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت عددا من المحلات التجارية واعتدت على المواطنين، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت، ونصبت كاميرات مراقبة على طول جدار الفصل والتوسع العنصري، الذي يفصل المخيم عن مدينة القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد المواطنين من داخل المخيم بعد الاعتداء عليه، لم تعرف هويته بعد، خلال المواجهات في المخيم.