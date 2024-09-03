وهبة بدارنة يكتب.. لماذا لم يشارك الفلسطينيون في الداخل المحتل بإضراب "الهستدروت"؟

لم يلقى الاضراب العام الذي اعلنته الهستدروت يوم الاثتين 2.9 تضامنا مع عائلات الاسرى المحتجزين اي نوع من التجاوب او الالتزام من قبل فلسطينيو ال ٤٨، والذي اقتصر على المؤسسات الحكومية الاسرائيلية والبنوك.

غالبية القوى والمؤسسات الوطنية في الداخل اعربت عن رفضها المشاركة في هكذا اضراب لان خطوة الهستدروت تاتي ضمن الاجماع الصهيوني بضرورة تحرير الرهائن في غزة دون ان يحمل عنوان هذا الاضراب عن الدعوة الصريحة الى وقف اطلاق النار والعدوان على شعبنا في غزة، هذا باستثناء دعوة رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة الذي دعى الى المشاركة بالاضراب من اجل اسقاط حكومة نتنياهو ، كما جاء في بيانه.

غير ان لدى العمال العرب في الداخل والجماهير الفلسطينية عامةً لا زالت الذاكرة خصبة عن مواقف نقابة الهستدروت الاسراءيلية المعادية لطبقة العمال والموظفين الفلسطينيين في الداخل .

فيما يلي بعض المواقف لنقابة الهستدروت تجاه العمال الفلسطينيين في الداخل .

في الحرب العدوانية الاخيرة على غزة اصدرت الهستدروت بيانا وزعته على المشغلين الاسراءيليين ، بموجب هذا البيان تم ابلاغ المشغلين بفصل كل عامل عربي بشكل فوري اذا ما ابدى اي نوع من التعبير او التضامن مع غزة او " منظمات ارهابية" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما تم ابلاغ مكاتب الهستدروت بعدم توفير الحماية القانونية لاي عامل عربي يفصل من مكان عمله بسبب " تضامنه مع المنظمات الارهابية في غزة".

في هبة واضراب الكرامة التي شهدتها مناطق ال ٤٨ عام 2021, رفضت الهستدروت الدفاع عن العمال العرب الذين فصلوا من اماكن عملهم بسبب مشاركتهم في الاضراب العام الذي عَم مناطق ال ٤٨.

في الحروب التي شنتها اسراءيل على غزة على مدى الاعوام السابقة اعلنت الهستدروت بشكل واضح عن دعمها للعدوان والحروب التي شنتها على قطاع غزة .

في انتفاضة القدس والاقصى التي عمت الداخل الفلسطيني عام 2000، اتخذت الهستدروت موقفا معاديا " لاعمال العنف والارهاب "لعرب اسراءيل" ، ورفضت الدفاع عن مئات العمال العرب الذين فصلوا من اماكن عملهم في المدن الاسراءيلية بسبب تغيبهم عن مواقع العمل بسبب الاضراب والمظاهرات التي عمت مناطق ال ٤٨ .

في يوم الارض من عام ١٩٧٦، وهي انتفاضة قرى الجليل : سخنين، عرابة البطوف، ديرحنا وكفركنا ، شاركت الجماهير الفلسطينية في مظاهرات حاشدة وغاضبة على مصادرة اراضي العرب في الجليل . في ذلك الوقت دعت لجنة الدفاع عن الاراضي في اجتماعات جماهيرية في الناصرة، حيفا، شفاعمرو وسخنين الى الدعوة لاضراب عربي شامل يوم 30.3.76. الاضراب كان شاملا وعم كل الاراضي الفلسطينية عام ٤٨.

نقابة الهستدروت قامت بتوزيع منشورات على العمال في منطقة الناصرة والجليل وحيفا وقرى الشاغور، من خلال هذه المنشورات هددت الهستدروت العمال العرب بالفصل عن العمل اذا ما شاركوا في اضراب يوم الارض.

هذه هي الهستدروت الاسراءيلية .

المعلومات الواردة هنا جمعتها ووثقتها . نقابة العمال العرب من خلال نشاطها وتاسيسها منذ اكتوبر 2000.

"وهبة بدارنة - نقابة العمال العرب - الناصرة"