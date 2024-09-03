فراس ياغي يكتب لوطن: خطاب نتنياهو وما هو الممكن لإحداث التغيير

خطاب نتنياهو هو موجه بوضوح لجمهور اليمين خوفا من اي شرخ عاطفي فيه بسبب من هول الصدمة بمقتل الاسرى الستة والذي ترافق قتلهم مع شعاري البقاء في فيلادفيا والضغط العسكري... خطاب من كاذب محترف ومتخصص في ارهاب وتخويف الإسرائيليين وكله ثقة بالنفس نتيجة للموقف الامريكي المتآمر والمنافق وابضا بسبب وجود 64 مقعد في الكنيست يعطيه القدرة على بقاء حكومة مستقرة

لكن نشر القسام لفيديو عيدان يورشلمي خرب كثير على خطابه، ومع ذلك فهذا لن يؤثر على قرار وتوجهات نتنياهو

السؤال المهم..ما الممكن القادر على إحداث تغيير في الموقف وبالذات عند الداخل الإسرائيلي ويدفع للذهاب حتى إلى انقلاب عليه وعلى وزراءه المسيائيين والحريديم:

اولا- ان تذهب الجبهة الداخلية الى عصيان مدني، وهذا صعب كون الشارع منقسم بل قد تكون الأغلبية لصالح اليمين، لكن هذا ممكن اذا ما تشكلت جبهة كاملة إسمها جبهة إسقاط نتنياهو، اي ان يكون الهدف جامع للكل من اليمين الكاره لنتنياهو والمركز واليسار

ثانيا- ان يتعرض الجيش لهزيمة كما انهزم في السابع من تشرين/اكتوبر، وهذا ممكن اذا تم بالحد الادنى عدم تدخل امريكي مباشر في الحرب، وجبهة الشمال هي الوحيدة القادرة على ذلك وتحت شرطين، الاول تحمل تدمير لبنان كما غزة، والثاني ان لا يدخل الجيش الامريكي للمعركة بقطاعاته المختلفة

ثالثا- الصمود وحرب الإستنزاف وعلى المدى المتوسط والبعيد ليؤدي ذلك لخسائر بشرية وإقتصادية تؤدي لانزياح كبير في الشارع خاصة عند جمهور اليمين

غير ذلك، الضغط الامريكي غير وارد، سقوط الحكومة من الاحزاب الحريدية لن يكون في مصلحتها مطلقا ولن تغامر بتسليم الحكومة لمن يريد ذبحها، انشقاق في الليكود بحاجة لعدد بالحد الادنى خمسة وهذا غير متوفر ولا اعتقد ان احد يريد الانشقاق ولا حتى غالنت، ونموذج ساعر ظاهر امامهم، لان من ينشق عن الليكود في النهاية ينتهي، أما نتنياهو فلن يأتي بحبل المشنقة على رقبته بالموافقة على اي صفقة