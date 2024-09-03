منظمة البيدر:قوات الاحتلال تقتحم تجمعا بدويا شمال غرب اريحا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تجمع "عرب المليحات،في المعرجات،شمال غرب اريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي ،إن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع مساء هذا اليوم ،وداهمت البيوت والمساكن ، ودققت بطاقات المواطنين الشخصية، وقامت بإحصاء وتسجيل كافة بياناتهم إلكترونيا،واجرت تفتيش لبعض مساكن المواطنين

وأشار إلى أن التجمع يتعرض لهجمات شبه يومية من قبل المستوطنين وسلطات الاحتلال ،، يهدف تضييق الخناق عليهم وترحيلهم،ويسعى للسيطرة والاستيلاء على هذه المناطق.