ترست العالمية للتأمين توقع اتفاقية كافة تأمينات بلدية البيرة

وطن: وقعت بلدية البيرة اتفاقية تأمينات شاملة مع شركة ترست العالمية للتأمين وذلك في إطار تعزيز الأمان والحماية لمرافقها العامة وممتلكاتها وقد شملت الاتفاقية تأمين صحي للموظفين وعائلاتهم.

وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل أنور الشنطي؛ الرئيس التنفيذي لشركة ترست العالمية للتأمين، والمهندس روبين الخطيب؛ رئيس بلدية البيرة بالإنابة، بحضور كل من جعفر خواجا، والدكتور عمار بشارات، وياسمين شعبان من شركة ترست وعن البلدية حضر كل من محمد قرعان، وفداء موسى وعامر العبيدي.

وقد صرح السيد أنور الشنطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترست، قائلاً: "نحن فخورون بشراكتنا مع بلدية البيرة. كما وإن ثقة بلدية البيرة في خدماتنا تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول التأمينية عبر عدة سنوات متعاقبة."

من جانبه، أشار المهندس روبين الخطيب، رئيس بلدية البيرة بالإنابة، إلى أهمية هذه الاتفاقية، حيث ان هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البلدية على حماية ممتلكاتها وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف:نحن نثق في خبرات شركة ترست العالمية، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذه الشراكة."

تعتبر تأمين الممتلكات أداة حيوية للبلديات، حيث تساهم في حماية الممتلكات العامة من المخاطر المحتملة، مما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين بأمان وكفاءة. كما وتعكس هذه الاتفاقية التزام بلدية البيرة بتوفير بيئة آمنة ومستدامة لمواطنيها.

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