الجزائر تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن حول فلسطين

وطن: دعت الجزائر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع بالضفة الغربية وقطاع غزة في ظل تصعيد جيش الاحتلال عملياته العسكرية هناك.

ويأتي "هذا الاجتماع المتوقع برمجته (عقده والدعوة له) من قبل الرئاسة السلوفينية لمجلس الأمن قبل نهاية الأسبوع، في ظل استمرار العدوان ضد الضفة الغربية والتي راح ضحيتها ما يقارب 700 مدنيا، من بينهم أكثر من 150 طفلا، منذ أكتوبر الماضي، وتسببت في أضرار بمئات ملايين الدولارات في البنية التحتية مع تمادي قوات الاحتلال في جرائمها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مما رفع حصيلة الضحايا لما يقارب 41.000 شهيدا".

وجاءت دعوة الجزائر بالتنسيق مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بنيويورك.