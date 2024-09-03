الهيئة المستقلة تدين اقتحام جيش الاحتلال حرم جامعة بيرزيت

وطن: أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" جريمة اقتحام جيش الاحتلال لحرم جامعة بير زيت مساء يوم الاثنين الموافق 02/09/2024، ومصادرة الكثير من المقتنيات والمطبوعات الخاصة بالأنشطة الطلابية بعد أن أحدثت دماراً كبيراً في مقار الحركة الطلابية داخل حرم الجامعة، علاوة على إلصاق جيش الاحتلال منشورات تتوعد فيها الطلبة حال مشاركتهم بأي نشاط طلابي.

وأكدت الهيئة المستقلة بأن هذا الاعتداء على جامعة بيرزيت يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يُحرم الاعتداء على المؤسسات التعليمية، باعتبارها أعياناً مدنية محمية، ويأتي في سياق الاستهداف الممنهج للنشاط والعمل الطلابي السلمي في الجامعات الفلسطينية.

وحملت الهيئة القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بمرافق الجامعة، فإنها تدعو المؤسسات الدولية ذات العلاقة والاختصاص، وتحديداً منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بتحمل مسؤولياتها القانونية، وإدانة هذا الاعتداء والعمل على وقف جميع ممارسات "إسرائيل" بحق المؤسسات التعليمية الفلسطينية، وبخاصة بعد تدميرها جميع مباني الجامعات وأكثر من (70%) من مباني المدارس في قطاع غزة.