الاحتلال يشرع بهدم شقتين سكنيتين في نابلس

وطن: شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم شقتين سكنيتين في منطقة نابلس الجديدة شرق مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافتين المنطقة وأغلقتها وباشرت بهدم شقتين سكنيتين تعودان للمواطن مهيب سلامة، ومساحتهما 350 متر، وتسكنهما العائلة منذ عدة أشهر فقط.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى.