الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة في منطقة "عش غراب" شرق بيت ساحور

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، كاميرات مراقبة في منطقة "عش غراب"، شرق بيت ساحور، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال نصبت عددا من كاميرات المراقبة في منطقة "عش غراب"، وتحديدا قرب المدخل الرئيسي لبيت ساحور، الذي يغلقه الاحتلال باستمرار، ويصل ما بين محافظتي بيت لحم والخليل.

يشار الى أن قوات الاحتلال صعدت من اجراءاتها العسكرية في محيط مدخل "عش غراب"، منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، كان أبرزها تحديد الخروج والدخول عبر هذا المدخل بساعات محددة.