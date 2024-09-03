الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين ويواصل اغلاق طرق في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اذنا غرب الخليل، واعتقلت كلا من: اسماعيل النطاح وعيسى النطاح ومعتصم جبريل الجياوي ووسام نعيم بشير سليمية، كما اعتقلت من بلدة بيت امر شمال الخليل المواطن يوسف حسن اخليل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وتواصل قوات الاحتلال نصب حواجزها العسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، واغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية، ما تسبب بعرقلة مرور المواطنين وتحركاتهم في ارجاء المحافظة كافة.