الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من قلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين من محافظة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عددا من المنازل واعتقلت كلا من: وائل عياش، والفتى أنس شريم، والاسير المحرر محمد سلامة، وعميد ابو عصب، وسعيد شريم، وعارف نوفل، ومحمد نسيم.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء في المدينة منها: قرعان وشريم وغياظة، والشارع الغربي و الواد ونابلس، والمسلخ، والاقصى الطبي القديم، وحلويات الراعي.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت المواطن وليد سعيد سلامة، بعد أن داهمت منزله وفتشته.