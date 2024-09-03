الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد مهند العسود في اذنا

وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد مهند محمد محمود العسود (34 عاما)، ببلدة اذنا غرب الخليل، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها وحدة هندسة تابعة للاحتلال داهمت منزل الشهيد، وأخذت قياساته الهندسية، وحفرت عشرات الثقوب في جدرانه تمهيدا لهدمه.

واستشهد الشاب العسود، بعد محاصرة قوات الاحتلال المنزل الذي كان يتواجد فيه وسط مدينة الخليل اول امس، حيث أمطرته بوابل من الرصاص، وأطلقت صوبه صاروخا، وقامت باحتجاز جثمانه.