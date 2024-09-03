إصابات في مواجهات مع الاحتلال وإغلاق طرق في الخليل

وطن: اصيب، فجر اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سعير ومخيم الفوار بمحافظة الخليل.

وذكر مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت في البلدة والمخيم، اطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام عولجوا ميدانيا.

كما اعتقلت شابين لم تعرف هويتهما حتى اعداد هذا الخبر من مخيم الفوار واعتدت عليهما بالضرب المبرح.

واستولت قوات الاحتلال على كميات من السماد الزراعي في منقطة راس العاروض ببلدة سعير.

كما نصب جيش الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلق عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.