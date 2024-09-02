شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

وطن: استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة العمصي وبئر مياه في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

كما استشهد طفلان من عائلة شلوف جراء قصف الاحتلال منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وارتفع عدد الشهداء في قصف طائرات تجمعا للمواطنين أمام بوابة مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، إلى ثمانية شهداء، بالإضافة إلى عدد من الجرحى جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان.

وفي وقت سابق، استهدفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين أحدهما طفل.

ونقل مسعفون شهيدين وعددا من الجرحى إلى عيادة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الأنقح في منطقة الزرقا بحي التفاح شرق المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,786 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,224 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.