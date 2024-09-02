طوفان الأقصى في اليوم 333.. الاحتلال يواصل حرب الابادة على القطاع ويرتكب مجازر جديدة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ333، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين منفصلتين في منطقتي جباليا والكرامة شمالي قطاع غزة؛ أسفرتا عن استشهاد 12 مواطنًا وإصابة آخرين بجروحٍ مختلفة.

كما استشهد 8 وأصيب عدد آخر من المواطنين، بعد استهداف طائرات الاحتلال بوابة مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.

فيما استهدفت طائرات الاحتلال محيط مستشفى النصر بحي النصر غربي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 40 ألفًا و786 شهيدًا، بالإضافة 94 ألفًا و224 جريحًا بإصابات متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ333: