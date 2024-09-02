القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة في البحرِ الأحمر بعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرة

وطن: اعلنت القواتُ المسلحةُ اليمنية انها نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت سفينةَ ( BLUE LAGOON I ) في البحرِ الأحمر، وذلك بعددٍ من الصواريخِ المناسبةِ وعددٍ من الطائراتِ المسيرة وقد أصيبت إصابةً مباشرةً بفضل الله.

جاءَ استهدافُ السفينةِ بعدَ انتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

فيما اعلنت القوات انها نُفذتِ العمليةُ بشكلٍ مشتركٍ بين القوةِ الصاروخية والقواتِ البحريةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ.

تجددُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تحذيراتِها لكافةِ الشركاتِ التي تتعاملُ مع الاحتلال الإسرائيلي بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف خلال مرورها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها وبغضّ النظر عن وجهتها.

واكدت القوات المسلحة ان عملياتها مستمرة انتصارا للشعب الفلسطينيّ المظلوم ولمقاومتِه الباسلةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.