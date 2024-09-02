قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على طاقم إسعاف في جنين

وطن: احتجزت قوات الاحتلال مساء اليوم الإثنين، طاقم إسعاف خلال نقله حالة مرضية طارئة لمستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين.

وقال ضابط الإسعاف أمجد قاسم إن قوات الاحتلال أوقفت مركبة الإسعاف خلال نقل حالة مرضية حرجة، واحتجزت طاقمها مدة ساعتين، واعتدت بالضرب على عدد منهم، ثم فتشت المركبة بشكل دقيق، وحطمت أجزاء من هيكلها الخارجي.

ويتواصل عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها منذ فجر الأربعاء الماضي.

وتعمد قوات الاحتلال على عرقلة عمل طواقم الإسعاف والكوادر الطبية، وتفرض حصارا على المستشفيات، كما تستهدف الطواقم الصحفية وتعيق عملها.

وظهر اليوم الإثنين، استهدفت قوات الاحتلال مجموعة من الصحفيين، قرب دوار السينما وسط مدينة جنين بشكل مباشر، وحاولت آلياتها دعس عدد منهم.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الصحفيين، ما أدى إلى اصابة الصحفية شذى حنايشة، ومدير الوكالة الفرنسية رونالدو بشظايا الرصاص الحي، فيما حاولت آلياتها دعس مجموعة منهم أثناء تأدية عملهم، كما هددت الطواقم الصحفية بإطلاق النار، في حال استمر وجودها في المكان.

وأضاف، أن آليات الاحتلال جرفت دوار السينما وسط المدينة بشكل كامل، والشوارع المؤدية إليه، كما جرفت الأرصفة والبسطات أمام المحلات التجارية في شارع نابلس.

وأسفر العدوان الإسرائيلي، منذ فجر الأربعاء الماضي، على الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 30 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، 3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 682.