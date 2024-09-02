ابو عبيدة: نتنياهو وجيشه من يتحمل مسئولية مقتل الرهائن.. وتعليمات جديدة للمقاتلين بخصوص التعامل معهم

وطن: قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، ان نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسئولية الكاملة عن مقتل الرهائن بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوةً على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر.

واشار "انه نقول للجميع وبشكلٍ واضحٍ أنه وبعد حادثة النصيرات، صدرت تعليماتٌ جديدة للمقاتلين المكلفين بحراسة الرهائن بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم".



واكد ابو عبيدة على "ان إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلاً من إبرام صفقةٍ سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء"