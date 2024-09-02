الاتحاد النسائي القبرصي يدين التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية

وطن: أدان الاتحاد النسائي القبرصي في بيان اصدره بتاريخ 29/8/2024 الهجمات الاجرامية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من قبل دولة الإجرام الاسرائيلية في الضفة الغربية.

وأعتبر الاتحاد في بيان له وصل لوطن نسخه عنه، ان هذه الهجمات العدوانية والتي ينفذها كل من الجيش الاسرائيلي والمستوطنين والتي أدت إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى والاسرى مخطط لها منذ وقت طويل

وافاد البيان ان حرب الإبادة المستمرة تأتي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والناتو والاتحاد الأوروبي وحكوماته بما في ذلك الحكومة القبرصية بكل الوسائل والسبل

وأعرب الاتحاد بأنه لن يتعاطف مع اي محاولات اسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه او إلغاء فكرة انشاء الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية او تقوية موقع إسرائيل في المنطقة مقابل قوى إقليمية أخرى ما يؤسس إلى حرب إقليمية في المنطقة وهو ما تسعى اليه إسرائيل والناتو

ويعلن الاتحاد تضامنه مع المعاناة طويلة الأمد للشعب الفلسطيني وايضاً مع نضاله المستمر ويطالب الحكومة القبرصية بوقف كافة أشكال الدعم المالي والعسكري لإسرائيل واي علاقات تعاون معها

وطالب الاتحاد كافة المؤسسات المنضوية في اطار الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي بالضغط على حكوماتها لوقف كافة أشكال التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي مع دولة الاحتلال لتقوية النضال من اجل فلسطين حرة