بريطانيا تعلّق عشرات رخص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"

وطن: أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الاثنين، أنّ بريطانيا ستعلق فوراً 30 ​​رخصة لتصدير الأسلحة، من بين 350 رخصة تصدير للاحتلال، المستخدمة في العمليات العسكرية في غزة بسبب "مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وقال لامي أمام مجلس العموم البريطاني، إن "تعليق تراخيص صادرات أسلحة لإسرائيل ليس حظرا شاملاً على السلاح"، مضيفاً أن التعليق البريطاني لرخص تصدير الأسلحة "لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل".

ويأتي هذا القرار، بعد أن توصلت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية إلى نتيجة مفادها أن "هناك خطراً واضحاً من استخدام بعض الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

ويشمل القرار، عتاداً يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة، ومكونات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيّرات، إلّا أنه لا يشمل مكونات طائرات إف-35 الحربية.

وأعرب وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، عن إحباط "إسرائيل" من القرار البريطاني وسلسة قرارات أخرى، قائلاً إن القرار "يبعث رسالة ملتبسة لحماس وإيران"، وفق تعبيره.

كما أعرب وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، عن خيبة أمله التي وصفها بـ"الشديدة" إزاء الإجراءات البريطانية على تراخيص تصدير السلاح، مضيفاً أن الإجراءات البريطانية الأخيرة تأتي في وقت تخوض فيه "إسرائيل" حرباً على سبع جبهات مختلفة.

من جهتها، كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، في 9 أيار/مايو الماضي، عن حجم الأسلحة التي تصدرها لندن إلى "إسرائيل"، وتظهر أن المملكة المتحدة سمحت بتصدير سلع عسكرية بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني تقريباً إلى "إسرائيل" في الفترة من 2022 إلى حزيران/يونيو 2023، وفقاً للحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT).

وتشمل الصادرات بحسب الصحيفة 151 ترخيصاً "قياسياً" بما في ذلك 19 مليون جنيه إسترليني للطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار و10 ملايين جنيه إسترليني للمركبات المدرعة والدبابات، و3 ملايين جنيه إسترليني للقنابل اليدوية والقنابل والصواريخ والإجراءات المضادة.

وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى أن القرار من شأنه أن يوجه ضربة دبلوماسية كبيرة، ويزيد من عزلة الاحتلال، رغم أن لندن ليست من كبار مصدري الأسلحة إلى "إسرائيل" مقارنةً بالولايات المتحدة أو ألمانيا.

كما لفتت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن الاحتلال كان قد واجه، بدون المساعدات الأميركية، صعوبةً في القتال في غزة لأكثر من بضعة أشهر.

وقال ضابط كبير في سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال إن سلاح الجو يعكف على صياغة توصية لزيادة إنتاج القنابل والصواريخ والذخائر الأخرى داخل البلاد، في محاولة لتقليل اعتماده على الدول الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة.

وكشف عن توجه سلاح الجو لزيادة إنتاج القنابل والصواريخ والذخائر الأخرى، مبرراً ذلك بأن أغلب معدات سلاح الجو لجيش الاحتلال يتم شراؤها من شركات أميركية عبر المساعدات العسكرية الأميركية.

وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، تبنى في 5 نيسان/أبريل 2024، قراراً يدعو لمحاسبة "إسرائيل" على "جرائم حرب مُحتملة" ارتكبتها خلال عدوانها على قطاع غزّة، ودعا فيه جميع الدول إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل" من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.





المصدر: الميادين