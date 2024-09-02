مستوطنون يقتحمون خيام المواطنين في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية

وطن: اقتحم مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، خيام المواطنين في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية، وصوروا منشآت للمواطنين.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن طواقم "مجلس المستوطنات" اقتحمت خيام المواطنين جنوب خربة الحديدية، وصورت عدة منشآت، وهددت السكان بترحيلهم من المنطقة.

يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تشهد اعتداءات يومية ومتصاعدة من المستوطنين وقوات الاحتلال، تتمثل باقتحام خيام المواطنين وترهيبهم، وملاحقة الرعاة، ومنعهم من الوصول إلى المراعي، بالإضافة إلى سرقة ممتلكاتهم.