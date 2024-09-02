الاحتلال يقتحم طولكرم ويحاصر مستشفيي " ثابت ثابت"و"الإسراء"

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مدينة طولكرم، وفرضت حصارًا مشددًا على مستشفيين بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال جابت شوارع المدينة وأحيائها، بما في ذلك وسط ميدان جمال عبد الناصر، وشارع العليمي، وشارع المقبرة الغربية، والحي الشرقي، وشارع المقاطعة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة واظهرت فيديوهات متداولة انها لدماء جنود الاحتلال اصيبو خلال الاشتباكات، فيما اعلنت كتائب القسام استهدافها بالرصاص قوة مشاة من جيش الاحتلال في حارة الغانم بمخيم طولكرم، مؤكدين وقوع إصابات مباشرة ما بين قتيل وجريح.

وبحسب المصادر ذاتها، حاصر جيش الاحتلال مستشفيي الشهيد "ثابت ثابت" الحكومي، والإسراء التخصصي، واندلعت مواجهات في شارع باريس.

وبدأت جرافات الاحتلال عمليات تجريف في محيط دوار العليمي، الذي تعرض للتدمير نتيجة الاقتحامات السابقة، مما أعاق حركة مرور المركبات والمواطنين في المنطقة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى بوابة "نتساني عوز" غرب المدينة، مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

في الوقت نفسه، انتشرت قوات الاحتلال بعشرات الآليات حول مخيم طولكرم، وتمركزت عند مدخليه الشمالي والغربي، والمدخل الذي يربطه بضاحية ذنابة، وفي محيط حارة البلاونة.

واعتلت قناصة الاحتلال أسطح البنايات المحيطة بالمخيم، وسط إطلاق قنابل دخانية وصوتية وأعيرة نارية، مع سماع أصوات انفجارات داخل المخيم.

وفي وقتٍ سابق اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء جراء اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بلغ 29 شهيداً و121 إصابة 18 شهيداً منهم في محافظة جنين، و4 شهداء في محافظة طوباس، و4 شهداء في محافظة طولكرم، و3 شهداء في محافظة الخليل، وذلك منذ الأربعاء الماضي.