9 شهداء في قصف للاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة

وطن: استُشهد تسعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين أحدهما طفل.

كما استُشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، جرّاء قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين أمام بوابة مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمال القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.



ونقل مسعفون شهيدين وعددا من الجرحى إلى عيادة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الأنقح في منطقة الزرقا بحي التفاح شرق المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,786 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,224 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.