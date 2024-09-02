الصحة بغزة تعيد تشغيل قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي

رام الله - وطن: أعادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين وفي ظروف بالغة التعقيد والصعوبة تشغيل قسم الاستقبال "الطوارئ" في مجمع الشفاء الطبي بعد خروجه عن الخدمة منذ شهور جراء اقتحامه وتدميره من قوات الاحتلال.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش خلال افتتاح القسم الذي حضره عدد من المواطنين: "أرادت إسرائيل تدمير المجمع، وأردنا إعادة بنائه، وكلما هدموه سنعمره".

وتاعب البرش "واصلنا العمل ليلا نهارا، لم نكل ولم نتعب، لنصل إلى هذا اليوم العظيم"، اليوم الذي يعلن فيه مجمع الشفاء استعداده وجهوزية طواقمه لاستقبال الجرحى والحالات المرضية، في أكبر قسم للاستقبال والطوارئ في قطاع غزة.

وأضاف أن وزارة الصحة تعمل على 20 مشروعا لترميم المشافي التي طالتها "يد البطش الإسرائيلي". وأكد ان ترميم 11 مبنى متبقيا هي "مسألة وقت فقط".

وقال الوكيل المساعد لوزير الصحة في غزة، الدكتور ماهر شامية، اليوم الاثنين، إن القسم الذي يضم 70 سريرا وغرفة عمليات، إضافة إلى 10 أسرة عناية حثيثة وخدمات أخرى، بدأ باستقبال المرضى وتقديم خدماته، فيما سيتم إعادة الخدمات العلاجية لمرضى “الكلى والقلب” قريبا.