الاحتلال يعيق عمل المهام الإنسانية التابعة لجمعية الهلال الأحمر في جنين

وطن: أعربت جمعية الهلال الأحمر عن بالغ قلقها وخيبة أملها إزاء تقليص الاحتلال المساحة الإنسانية لعمل الجمعية، خلال الاقتحام المستمر في شمال الضفة الغربية، على وجه الخصوص في محافظة جنين.

وتواصل قوات الاحتلال على مدار ستة أيام متتالية من اقتحام مدينة جنين، منع سيارات الإسعاف التابعة للجمعية من الوصول إلى المصابين والمرضى في مناطق مختلفة من المدينة، أبرزها مخيم جنين، بالإضافة إلى منعها وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين، كما استهدفت بشكل مباشر سيارات الإسعاف التابعة للجمعية، وأطلقت النار عليها، لمنعها من الاستجابة للنداءات الإنسانية، ما أسفر عن إصابة مسعفين اثنين من الطواقم الطبية وطبيب متطوع أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني.

وحذرت الجمعية من المخاطر الناتجة عن العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال بشكل متواصل ودون توقف، منذ ستة أيام ضد مدينة جنين ومخيمها وقراها، خاصة أن الدمار كان كبيرا في المساكن والممتلكات والبنى التحتية والكهرباء وشبكة المياه، ما جعل المنطقة برمتها غير صالحة للسكن ولا للمعيشة، فضلا عن منع وصول الإمدادات الأساسية إلى المتضررين، وغير القادرين على الحصول على الخدمات الطبية الضرورية لبقاء المواطنين على قيد الحياة داخل المدينة والمخيم والقرى المحيطة.

كما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف التابعة للجمعية، من نقل المصابين والمرضى وكبار السن الذين يعانون أمراضا مزمنة ونساء في حالة المخاض، إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وجددت الجمعية دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والتدخل، لضمان التزام الاحتلال بمسؤولياته بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تُلزم دولة الاحتلال مسؤولية ضمان حصول المدنيين على الرعاية الطبية داخل الأراضي التي تحتلها، كما أن الحفاظ على المساحة الإنسانية داخل مناطق الاقتحام أمراً ضروريا، تقع مسؤوليته الرئيسية على القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأكدت التزامها بواجبها الإنساني للاستجابة لاحتياجات المواطنين الإنسانية والإغاثية، والتي يقوم الاحتلال بمنعها بشكل متعمد، الأمر الذي جعل مهمتنا الإنسانية مستحيلة.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بشكل فوري، وحذرت من العواقب الإنسانية الكارثية المحتملة جراء العدوان واسع النطاق على جميع مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة.