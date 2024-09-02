حزب الله يستهدف مستوطنات الاحتلال بالكاتيوشا.. وجنود الاحتلال بالقذائف

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الاثنين، مستوطنات "عين ‏يعقوب" و"جعتون" و"يحيعام" بصليات من صواريخ "الكاتيوشا"، رداً على الاعتداء "الإسرائيلي" على بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

وفي بيانٍ آخر، أعلن حزب الله أنّه استهدف انتشاراً لجنود الاحتلال في ‏مرتفع "عداثر"، بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.

ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته الشريفة، ورداً على اعتداءات الاحتلال ضد القرى الجنوبية استهدفت المقاومة، خلال عمليتين منفصلتين، مبنىً يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة "المنارة" وكذلك، استهدفت مبنىً يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة أفيفيم".

بدوره، قال مصدر لبناني إنّ قصفاً مدفعياً للاحتلال استهدف أطراف بلدة حانين.

وأشار إلى أنّ نيران مباشرة من لبنان، انطلقت في اتجاه هدف عسكري للاحتلال في محيط مستوطنة "ميتات".

كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيدين مدنيين بغارة من مسيّرة للاحتلال استهدفت سيارةً على طريق عام الناقورة جنوبي البلاد.

وقال مصدر في الجنوب إنّ "أحد الشهداء المدنيَّين بالغارة التي نفّذتها المُسيّرة التابعة لجيش الاحتلال على سيارة في بلدة الناقورة، يعمل في شركة تعمل لمصلحة قوات اليونيفيل".

وفي بيانٍ آخر، قالت الوزارة نقلاً عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لها، إنّ "القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي بالقذائف الفوسفورية على بلدة الخيام، أدّى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق، وجرى نقله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي".

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإنّ صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات "جعتون"، "عين يعقوب"، "زرعيت" و"شومرة".

ونفّذ حزب الله، أمس الأحد، 10 عمليات ضدّ الاحتلال دعماً للمقاومة في قطاع غزة، ورداً على اعتداءات الاحتلال على الجنوب، فيما استهدف تموضعاً لكتيبة ‏الاستخبارات "8200" التابعة لفرقة الجليل في ثكنة "ميتات".





المصدر: الميادين