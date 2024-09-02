الاحتلال يجرف شوارع داخل مدينة جنين ويدمر ممتلكات ويهدد الصحفيين

وطن: شرعت جرافات الاحتلال، اليوم الاثنين، بتجريف شوارع جديدة في مركز مدينة جنين، التي تتعرض لعدوان متواصل لليوم السادس على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال جرفت دوار السينما وسط المدينة بشكل كامل، والشوارع المؤدية إليه، كما جرفت الأرصفة والبسطات أمام المحلات التجارية في شارع نابلس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال هددت الطواقم الصحفية بإطلاق النار، في حال استمر وجودها قرب دوار السينما وسط المدينة، وتعمل على ملاحقتهم.

وأسفر العدوان الإسرائيلي، منذ فجر الأربعاء الماضي، على الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 30 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، 3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 682.