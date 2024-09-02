الاحتلال يغلق مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها بالسواتر الترابية، والبوابات الحديدية، والحواجز العسكرية، والمكعبات الإسمنتية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال جلبت بآلياتها الثقيلة مكعبات إسمنتية وبوابات حديدية، وأغلقت بها كل الطرق الرئيسية لمدينة الخليل، وفرش الهوى، والفحص، ورأس الجورة، وجسري حلحول وبيت كاحل.

كما أغلقت بلدة حلحول "الحواور"، ومداخل بيت أمر، وبيت عينون، وسعير، وبني نعيم، وترقوميا، وبيت عوا، ودير سامت، والكوم، وإذنا، ودورا، ويطا، والسموع، والظاهرية، وكرمة، ومخيمي الفوار، والعروب.

كما أعاقت قوات الاحتلال المواطنين عن المرور عند مدخل مخيم الفوار، وأطلقت قنابل الغاز السام صوبهم، ما تسبب في إصابة عدد منهم بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز السام، وجرت معالجتهم ميدانيا.

واعتدت على شاب ووالدته أثناء مرورهما من الطريق الترابي المؤدي إلى مخيم الفوار.

كما احتجزت تلك القوات الشاب كرم أبو عرام عند مدخل الكرمل - التوانة بمسافر يطا، لمدة ساعتين تقريبا.