المقاومة في الضفة مستمرة بالتصدي: جنين تشهد استهدافات كثيفة بالرصاص والعبوات المتفجرة

وطن: أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، اليوم الاثنين، مواصلتها استهداف جيش الاحتلال في محاور القتال المختلفة. وأكدت إمطارها قوات الاحتلال برشقات كثيفة من الرصاص، واستهداف آلياته بالعبوات المتفجرة.

بدورها، أكدت كتائب شهداء الأقصى، أنّ مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال في مدينة جنين، وجرى استهدافهم برشقاتٍ كثيفةٍ من الرصاص والعبوات المتفجرة.

كذلك، نشرت كتائب المجاهدين في الضفة الغربية، مشاهد لاستهداف قوّة من جيش الاحتلال راجلة، بالأسلحة الرشاشة في محيط مخيم جنين.





الاحتلال يفرض حصاراً على جنين

من ناحيتها، قالت مصادر محلية إنّ "قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين"، مشيرةً إلى أنّ الاحتلال لا يزال يفرض حصاراً على مستشفيات جنين.

ولفتت مصادر محلية إلى أنّ "قوات الاحتلال تمنع الطواقم الفنية من إعادة توصيل إمدادات المياه والكهرباء إلى جنين". وسلّمت قوات الاحتلال جثمان شهيد كان قد ارتقى يوم أمس في كفر دان غرب جنين.



فيما ارتفع عدد الشهداء في حنين إلى 18 شهيدًا منذ بدء العملية العسكرية فيها.

