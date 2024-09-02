محكمة العمل "الإسرائيلية" تقرر إنهاء الإضراب العام استجابة لطلب نتنياهو

وطن: قررت محكمة العمل "الإسرائيلية" إنهاء الإضراب العام والشامل الذي بدأ اليوم الاثنين في دولة الاحتلال، احتجاجا على رفض حكومة الاحتلال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

وقالت المحكمة في بيان لها إنها قررت بإنهاء الإضراب الذي دعا له اتحاد نقابات العمال "الهستدروت"، مشيرة إلى أن نهاية الإضراب يجب أن تكون في الثانية والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي.

وذكرت المحكمة أنها قبلت احتجاج الحكومة المقدم من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، باعتبار الإضراب "سياسيا" وليس بدوافع "عمالية".

ومنذ صباح الاثنين، شل الإضراب الشامل الحركة في دولة الاحتلال وأعلن اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" أن نسبة الاستجابة من قبل كافة الهيئات والسلطات المحلية بلغت 95 بالمئة.

ويأتي هذا الإضراب لمطالبة حكومة الاحتلال ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة عاجلة لتحرير المحتجزين في غزة وذلك بعد إعلان جييش الاحتلال العثور على ست جثث لأسرى في قطاع غزة.

ويشمل الإضراب اليوم المرافق التجارية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والمواصلات العامة والوزارات الحكومية، ودعت نقابات العمال الإسرائيلية وعائلات المحتجزين الإسرائيليين إلى الاحتجاج في الشوارع.