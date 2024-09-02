بورصة فلسطين تنظم برنامجاً تدريبيا في جامعة فلسطين التقنية- خضوري

وطن: عقدت بورصة فلسطين لقاءً تدريبياً على مدار ثلاثة أيام شمل ما يزيد عن 100 طالب وطالبة من كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة فلسطين التقنية- خضوري/طولكرم، وذلك بهدف التعريف بقطاع الأوراق المالية وآليات الاستثمار وأسس الادخار.

ورحب المدير العام لبورصة فلسطين السيد نهاد كمال في مستهل كلمته بالطلبة المشاركين وبالقائمين على انجاح هذا اللقاء، مؤكداً على ضرورة استمرار وتطوير سبل التعاون في مجال التوعية الاستثمارية للطلبة، وأن هذه اللقاءات تمثل خطوة نحو تعزيز فهم الطلاب لقطاع الأوراق المالية الفلسطيني، مضيفاً بأن "الأسواق المالية" ليست مجرد منصات للتداول، بل هي محركات رئيسية لنمو الاقتصاد ومفاتيحها تأتي بالبحث والممارسة.

بدوره شكر عميد كلية الاعمال والاقتصاد السابق الدكتور محمد صويص فريق البورصة والطاقم التدريسي القائم على تنظيم هذا اللقاء، مشيراً أن جامعة فلسطين التقنية تسعى وبشكل دائم الى دمج التعليم النظري بالجانب التطبيقي، وأن الجامعة على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتحديداً مدينة طولكرم إلا انها تصر على تأدية رسالتها على أكمل وجه، وهو امر لن يتم إلا من خلال التعاون المشترك مع كافة المؤسسات الحريصة على تطوير التعليم والنهوض بجيل واعٍ وعلى قدر عالي من الثقافة العلمية والتطبيقية.

الى ذلك، تضمن اللقاء عدة محاور أساسية قدمتها الإدارة التنفيذية لبورصة فلسطين، شملت استعراضاً لتاريخ ونشأة البورصة وتطورها وكذلك أهمية الحوكمة ومكافحة الفساد في السوق المالي، من ثم تم التطرق للحديث حول مركز الإيداع والتحويل ودوره في خدمة المستثمرين والسوق، وأهم أسس التداول والإدراج والإفصاح في البورصة.

وشهد اللقاء تفاعلاً واضحاً، ومداخلات متنوعة حول المواضيع المطروحة في دلالة على أهميتها بالنسبة للطلبة، وخرج اللقاء بتوصيات لاستكمال هذا النوع من التعاون سواء على مقاعد الدراسة او في مراحل لاحقة، فيما أكدت البورصة على ان أبوابها مفتوحة لكافة الباحثين والطلاب على حد سواء للنهوض بالواقع المعرفي حول الاستثمار في الاوراق المالية في فلسطين.