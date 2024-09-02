شركة البركة للتأمين الإسلامي وجامعة فلسطين الأهلية توقعان اتفاقية تقديم خدمات تأمينية

وطن: استقبل رئيس جامعة فلسطين الأهلية الدكتور عماد الزير، والدكتور محمود صلاحات مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والأستاذ محمد الزير مساعد رئيس الجامعة للشؤون المالية والأستاذ حمزة عبد الله مدير دائرة الموارد البشرية. وفدا من شركة البركة للتأمين ممثلا برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عوض الله إبراهيم عواد والمدير العام للشركة عبد الحكيم قاسم، ومدير منطقة الجنوب نضال عمرو ومدير فرع بيت لحم علي شعفوط، وأعضاء من الإدارة التنفيذية للشركة وذلك في مقر الجامعة في مدينة بيت لحم، حيث جرت مراسم توقيع اتفاقية تقديم خدمات تأمينية شاملة.

وقال المدير العام لشركة البركة عبد الحكيم قاسم: "إن أهمية توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة عريقة بحجم جامعة فلسطين الأهلية هو مؤشر على الثقة التي تحظى بها شركة البركة من قبل المؤسسات والشركات لما تتميز به من تقديم خدمات تأمينية ذات جودة عالية تلبي احتياجات كافة القطاعات في فلسطين ومنها الجامعات الفلسطينية. وقدم شكره لرئيس مجلس الأمناء داوود الزير لدوره في تمييز هذا الصرح التعليمي الكبير وخدمة التعليم العالي في فلسطين.

وأضاف قاسم: "أن هذه الاتفاقية هي بمثابة حلقة في سلسلة من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع كبرى المؤسسات والشركات في فلسطين. وشكر قاسم إدارة جامعة فلسطين ممثلة برئيسها ومدرائها وأساتذتها وكافة العاملين فيها على الثقة الكبيرة في اختيارهم لشركة البركة.

من جهته عبر رئيس الجامعة الدكتور عماد الزير عن سعادته بهذه الاتفاقية وحرص الجامعة على التعاون والعمل مع شركة البركة لتوفير أفضل الخدمات التأمينية للجامعة والعاملين فيها وفق القواعد المهنية والقانونية السليمة وبأعلى المواصفات والمعايير، مشيدا بطواقم شركة البركة، وبما يضمن المحافظة على مصالح وحقوق الجامعة والعاملين وشركة التأمين على حد سواء.

وأضاف الدكتور الزير أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز التعاون المشترك مع شركة البركة وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات متنوعة وذلك عبر فتح آفاق التعاون الاستراتيجي منها التدريب والتوظيف لتزويد سوق العمل بكوادر بشرية ومهنية تكون مؤهّلة للقيادة، ودعم الأبحاث العلمية وخصوصا الزراعية والتركيز على تطوير هذا الجانب والاستفادة من خبرة الشركة وذلك لكون التأمين الزراعي أحد منتجات الشركة المتميزة.

ويذكر أن جامعة فلسطين الأهلية، تأسست عام 2007 لتكون منارة علمية وريادية وأول جامعة خاصة في محافظة بيت لحم والجنوب الفلسطيني، وتقدم الجامعة خدماتها التعليمية لأبناء الشعب العربي الفلسطيني، وتسعى بكل جهد واهتمام ومسؤولية إلى تحقيق التعليم النوعي المميز للطلبة، كما أنها تعمل على توفير جميع متطلبات التعليم الحديثة، ومناهج تدريسية مواكبة للتطور العلمي التكنولوجي، وذلك بتوفير هيئة تدريسية ذات كفاءة عالية وخبرة مميزة في التعليم العالي.