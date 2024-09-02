القسام تتبنى عمليتي الخليل الاستشهاديتين

رام الله - وطن: أعلنت كتائب القسام رسميا مسؤوليتها عن عمليتي "غوش عتصيون" وكرمي تسور" قرب مدينة الخليل.

ونعت القسام في بيان لها الاستشهاديين محمد إحسان مرقة وزهدي نضال أبو عفيفة الذين نفذا العمليتين بالتزامن، قائلة "تمكن الاستشهادي محمد مرقة من تفجير مركبة مفخخة في محطة للوقود بمحطة وقود "غوش عتصيون" بهدف استدراج جنود الاحتلال للمكان، فيما انقضّ على القوة التي قدمت بالسلاح الآلي فأوقع منهم القتلى والجرحى، والذين كان على رأسهم "غال ريتش" قائد لواء "عتصيون" في جيش العدو، بينما استطاع الاستشهادي زهدي أبو عفيفة اقتحام مغتصبة "كرمي تسور" عقب دهس حارسها، وأطلق النار تجاه مجموعة من المستوطنين، قبل أن يفجر مركبته داخل المستوطنة".

وقالت كتائب القسام انها تكشف عن أولى عملياتها الاستشهادية بمحافظة الخليل، مؤكدة ان "كافة محافظات الضفة بلا استثناء ستبقى تخبّئ بين أحيائها المزيد من المفاجآت المؤلمة والكبرى للمحتل، والتي كان آخرها يوم أمس الأحد عملية ترقوميا التي نفذها الشهيد المجاهد البطل "مهند محمود العسود"."



واكدت الكتائب "بقاءها على عهدها لجميع أبطال شعبنا في ضفة العياش، بمواصلة إمدادهم وإسنادهم بالعتاد والمعلومات، وتجهيز الاستشهاديين ومنفذي العمليات النوعية التي ستقتلع هذا المحتل عن أرضنا قريبًا بعون الله تعالى."

