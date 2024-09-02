موقع "يديعوت" يكشف عن "وثيقة دموية".. تعديلات نتنياهو نسفت الاتفاق

وطن: كشف موقع Ynet العبري عن مضمون وثيقة أعدتها تل أبيب في ايار الفائت ووافقت "حماس" لاحقا على أغلب شروطها، مبينة أنه تم إجراء تعديلات عليها أدت إلى نسف إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وقال الموقع إنه "بعد ظهر السبت 27 تموز، تم الانتهاء من إعداد وثيقة من سبع صفحات باللغة الإنجليزية من حكومة الاحتلال، الجزء المركزي منها هو الصفحتان الأوليتان والتي تم إرسالها ذلك المساء إلى الدول الوسيطة في الصفقة وهي "الولايات المتحدة، قطر ومصر".

وأشار إلى أن "الوثيقة تبدأ بصفحتين من النص غير الكامل، تليها ثلاث صفحات من الخرائط وصفحتين من الجداول، تضم قائمة بأسماء لبعض المحتجزين في غزة حسب الفئة"، وعلق مسؤول إسرائيلي على ذلك قائلا: "سيحكم التاريخ يوما ما على هذه الوثيقة بقسوة شديدة".

وأفاد المسؤول بأنه "في أعلى الوثيقة، مكتوب أنها وثيقة إيضاح، ولكن في رأيي أن اللقب الأنسب لها هو وثيقة الدم، لأن صفحاتها ملطخة بالدماء "، مضيفا: "ستة مختطفين قتلوا في النفق برفح... أسماء أربعة منهم مدرجة في الملحق الموجود في نهاية الوثيقة. لولا التخريب المتعمد الوارد في الوثيقة لمنع التوصل إلى اتفاق، كان يمكن أن يكون قد أطلق سراحهم بالفعل منذ فترة طويلة، وأن يكونوا هنا معنا على قيد الحياة".

وتابع قائلا: "في نهاية المطاف، وُلدت هذه الوثيقة في الخطيئة، وهي محاولة من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لنسف اللحظة الإيجابية التي كانت في المفاوضات، عندما بدا أننا جميعا قادرون على الاجتماع معا بشأن اتفاق، وعلى كتابته وإنتاجه. وبدلا من ذلك، غمرت المعلومات المضللة الجمهور الإسرائيلي، إن لم تكن الأكاذيب الصريحة".