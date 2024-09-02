منظمة البيدر: مستوطنون يعتدون على عائلة بني جامع ويسرقون اغنامها شرق عقربا

وطن: اعتدى مستوطنون،بعد منتصف الليلة الماضية ، على عائلة بني جامع شرق قرية عقربا جنوب شرق نابلس.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي، إن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على عائلة تسكن شرق عقربا جنوب شرق نابلس،وسرقة قطيع من الأغنام ما يقارب (300)رأس من الماشية،وتم الاعتداء بالضرب المبرح على المواطن فؤاد غازي بني جامع، ما أدى إلى اصابته بجروح نقل على اثرها المستشفى لتلقي العلاج.

وحذر مليحات من مغبة تمادي ارتكاب المستوطنين لجرائم تستهدف المواطنين في حياتهم وممتلكاتهم.