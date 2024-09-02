مستوطنون يعتدون على مواطن ويسرقون 250 رأسا من الأغنام في عقربا

وطن: اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على المواطن فؤاد غازي بني جامع من قرية عقربا جنوب شرق مدينة نابلس، وسرقوا ماشيته.

وقال شقيق بني جامع، إن عشرات المستوطنين هاجموا مسكن شقيقه واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته برضوض في جسمه، وسرقوا نحو 250 رأس غنم له.

ويعاني سكان القرية من اعتداءات متكررة للمستوطنين، وسرقة ممتلكاتهم، ومواشيهم، والاعتداء الجسدي عليهم، بحماية الاحتلال.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ المستوطنون 204 اعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر آب الماضي، أسفرت عن استشهاد مواطنين في جيت شرق قلقيلية، ووادي رحال في محافظة بيت لحم.

وبينت أن المستوطنين نفذوا 206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وسرقة 509 من رؤوس الأغنام، والاستيلاء على 9 مركبات وجرارات وغيرها، واقتلاع 477 شجرة منها 397 شجرة زيتون.