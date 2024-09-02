"ولو مقابل آلاف الأسرى الفلسطينيين".. حاخام "السفارديم" يطالب بإبرام صفقة التبادل

وطن: طالب الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين "السفارديم" في دولة الاحتلال يتسحاق يوسف، بإبرام صفقة تبادل أسرى، ولو كان الثمن بالمقابل الإفراج عن مئات أو آلاف الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وشارك يوسف في تشييع جثمان أحد الأسرى الستة، الذين عثر عليهم جيش الاحتلال في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الحاخام قوله؛ إنه "يجب فعل كل شيء لتحرير المحتجزين، بما في ذلك تحرير مئات وآلاف من الملطخة أيديهم بالدماء".

وأوضح الحاخام، أن "الشريعة اليهودية تعين عليهم بذل قصارى جهدهم لإعادة كل الأسرى، وهكذا يجب أن تسير الأمور".