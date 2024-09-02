"مقترح نهائي".. بايدن يدرس تقديم خطة لصفقة تبادل الأسرى في غزة خلال أيام

وطن: أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عائلات المحتجزين الأمريكيين في غزة، أمس الأحد، أن الرئيس جو بايدن يدرس تقديم اقتراح نهائي لإسرائيل وحماس لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وفقا لموقع أكسيوس الإخباري.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله؛ إن "مقتل الأسرى الستة المحتجزين في غزة، زاد من الشعور بالإلحاح بين كبار مساعدي بايدن للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، وتقديم إسرائيل وحماس للحظات إما أن تقبلا أو تتركا".

وأضاف، أن بايدن سيجتمع مع فريقه للأمن القومي صباح الاثنين، لتحديد الاستراتيجية الخاصة بالدفعة النهائية بشأن الاتفاق.

كما أجرى سوليفان ومستشار الرئيس بايدن الرئيسي للشرق الأوسط، بريت ماكجورك، مكالمة هاتفية لمدة ساعة عبر تطبيق زووم مع أفراد عائلات المحتجزين الأمريكيين السبعة.

وقال مصدران على دراية مباشرة بالاجتماع للموقع؛ إن سوليفان وماكجورك أبلغا العائلتين أنهما لا يعرفان ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق، لكنهما أضافا أن هناك فرصة لذلك وقالا؛ إنهما يأملان أن يحدث ذلك في غضون أسبوعين من الآن.

وقال كبار مستشاري بايدن للعائلات؛ إن الولايات المتحدة قد تقدم خلال أيام قليلة نسخة محدثة من اقتراحها إلى كل من "إسرائيل" وحماس، وتمنح الطرفين أسبوعا آخر للعودة برد بنعم أو لا، وفقا للمصدرين.

وأضاف المصدران، أن تقدما كبيرا حدث في المفاوضات التي جرت في القاهرة والدوحة الأسبوع الماضي، بشأن قوائم الأسرى الفلسطينيين المفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

وأضاف سوليفان وماكجورك، أن النص المحدث سوف يتضمن اقتراحا أمريكيا بشأن ممر فيلادلفيا، الذي يأملان أن تقبله مصر وحماس.