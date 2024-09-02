استشهاد الشاب ليث شواهنة وإصابة جراء قصف مسيرة للاحتلال في السيلة الحارثية

وطن: استشهد الشاب الشهيد هو ليث مروان شواهنة، الليلة، وأصيب اخر، جراء قصفهما من قبل مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، بأن الطواقم نقلت شهيدا وإصابة لشاب آخر، جراء تعرضهما لقصف من مسيرة إسرائيلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة، إلى مركز الهدف الطبي في بلدة اليامون.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية وسط إطلاق نار، وشرعت في عملية تفتيش بشوارع البلدة، كما داهمت منزل الشهيد رأفت دواسة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي منذ فجر الأربعاء الماضي، على الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 29 مواطنا، بينهم 17 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023 إلى 681.