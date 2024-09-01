طوفان الأقصى في اليوم 332.. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في القطاع والشهداء اكثر من 40 الفا

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ332، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل" واصلت هجماتها العسكرية على قطاع غزة بالتزامن مع بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع، متجاهلة كل النداءات لتنفيذ هدنة إنسانية أو وقف مؤقت للهجمات خلال الساعات المحددة للتطعيم.

فيما أوقع قصف مكثف شهداء في القطاع، في حين أعلن الاحتلال استعادة جثث 6 أسرى كانوا محتجزين في رفح، وحمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية مصرعهم.

وعقب ذلك تظاهر مئات آلاف الإسرائيليين في القدس المحتلة و"تل أبيب " ومناطق أخرى بعد دعوات للاحتجاج والمطالبة بإبرام صفقة إثر استعادة جثث المحتجزين الـ6.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استقبال المستشفيات 47 شهيداً و94 جريحاً في الساعات الـ24 الماضية، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40,738 شهيداً و94,154 جريحاً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ332: