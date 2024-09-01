الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد نضال العامر في مخيم جنين

وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم منزل الشهيد نضال زياد العامر في مخيم جنين.

وقال أحمد العامر، عم الشهيد، إن الاحتلال أبلغه بقرار هدم منزل ابن شقيقه الشهيد نضال، دون تحديد موعد لذلك.

واستشهد العامر بعد أن أطلقت وحدة خاصة للاحتلال النار عليه من مسافة صفر، في المنطقة الصناعية بجنين، في الثالث من شهر تموز الماضي.

يذكر أن مدينة جنين ومخيمها يتعرضان منذ خمسة أيام لعدوان إسرائيلي متواصل، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 16 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين، والمرافق العامة والخاصة، والبنية التحتية.