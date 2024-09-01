محمد زهدي شاهين يكتب.. حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية

يعتبر الكثير من الكتاب والمحللين بأن العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على مدن وقرى ومخيمات وبلدات الضفة الغربية بأنها امتدادا لحرب الإبادة والعدوان الاسرائيلي الغاشم الذي يشنه على ابناء شعبنا الفلسطيني المكلوم في قطاع غزة، وقد يكون ذلك الأمر صحيحا في ظاهر الأمر، لكننا نعتقد بأنه يندرج ضمن سياق تطبيق وتنفيذ خطة الحسم التي اعلن عنها سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية عام ٢٠١٧م من اجل انهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، فمن وجهة نظره فالأمر قد اتجه نحو إدارة الصراع عوضا عن انهاء الصراع لهذا قام بتبني هذا التوجه الذي يعتمد بالدرجة الأولى على الاستخدام المفرط للقوة العسكرية (العنف) بالإضافة الى اكتساح الضفة الغربية والتوسع في الاستيطان وتكثيفه بشكل متسارع من اجل أن يفقد الفلسطينيين الأمل في قيام دولة وطنية وكيان لهم في منطقة غربي النهر التي لا تتسع لهويتين وطنيتين وفق رأيه الذي يعتقد فيه أيضا بأن مصدر الارهاب يتولد من حالة الأمل الفلسطيني في اقامة دولة مستقلة للفلسطينيين لا حالة اليأس في امكانية حصول ذلك، وهو يسعى اصلا الى إن يصل الفلسطينيون إلى درجة اليأس وفقدان الثقة في كل شيء وهذه النتيجة أو الحالة التي سيصل إليها الفلسطينيون من فقدان وكسر إرادتهم وتبديد آمالهم من خلال تضييق الخناق عليهم هي ما ستنهي حالة الصراع نهائيا كما يرى ويعتقد سموتريتش. بالإضافة الى هذا فقد تقاطعت هذه الافكار مع ما قام بطرحه رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو في كتابه "مكان بين الأمم" أو بما يسمى "مكان تحت الشمس" الذي نشر عام ١٩٩٦م٠

نستنتج هنا بأن هذه الحكومة المتطرفة التي انسجمت وتقاطعت الافكار التي يؤمن بها اعضاؤها ليست بحاجة أصلا إلى مبرر من اجل تبرير هذا السلوك الفاشي، والسابع من تشرين أول قد قام بتأخير تنفيذ هذا المخطط في الضفة الغربية لا اكثر، والضفة الغربية هي التي كانت صوب أو نصب أعينهم منذ البداية ولكن الظرف الطارئ آنذاك اجبرهم إلى الانعطاف والالتفات إلى قطاع غزة.

هذه هي قناعاتهم وبالعودة إلى خطة الحسم فهذا ما يتبناه ويؤمن به سموتريتش، فقد قام بالتصريح عنه علانية عام ٢٠١٧م كما تقدم ذكره، واليوم وبعد وصوله الى مفاصل مهمة في مكان صنع القرار بدأ بتنفيذ وتطبيق خطته و رؤيته على أرض الواقع وفق برنامج عمل حكومي اسرائيلي متطرف بدت ملامحه واضحة، وهو الآن يعتمد على عدة نقاط من بينها تضخيم حالة المقاومة المسلحة في الضفة الغربية من اجل الاسراع في تنفيذ هذا المخطط، لهذا يتوجب على الفلسطينيين في الضفة الغربية كسر الموجة الاسرائيلية من خلال اذكاء نار شعلة المقاومة الشعبية بكل زخم من اجل اضعاف الرواية الاسرائيلية المزيفة وقطع الطريق عليهم إن أمكن لنا ذلك إلى أن ينتظم ويصلح حال أمتنا باتخاذها مواقف متقدمة ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الجلل الذي تمر به الأراضي الفلسطينية المحتلة.