كتائب القسام تنشر: نتنياهو يصنع العشرات من رون أراد!

وطن: نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأحد، رسالة لعائلات أسرى الاحتلال والمستوطنين، مؤكدة أن "نتنياهو يصنع العشرات من رون أراد".

وأشارت كتائب القسام في الرسالة المصورة التي نشرتها عبر منصتها في "تيليغرام"، إلى أن قوات الاحتلال قتلت العديد من الأسرى "عمدًا"، واستعادت جثثهم. متسائلة: "أي بطولة هذه؟!".

وأضافت، حول الأسرى الذين استعادت قوات الاحتلال جثثهم: "بالفعل كانوا أحياء، وكان من المفترض أن يخرجوا ضمن المرحلة الأولى من الصفقة".

وأوردت تصريحًا صحفيًا لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حول الأسرى، مؤكدًا: "لو خيروني بين إعادة المختطفين (أسرى الاحتلال) ومحور فيلادلفيا، سأختار فيلادلفيا".

وأرفقت كتائب القسام، في الرسالة المصورة، صورًا للأسرى الـ 6 الذين استعاد الاحتلال جثامينهم مؤخرًا. وقالت مخاطبة المستوطنين وعائلات الأسرى: "اختار نتنياهو محور فيلادلفيا على تحرير أسراكم". مؤكدة: "لقد أصبحوا من الماضي".

وفي وقت سابق، صعّدت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، خطواتها ضد حكومة نتنياهو، داعية للعصيان المدني، عقب إعلان الجيش العثور على جثث أسرى في قطاع غزة.

واعتبرت عائلات الأسرى، في تصريحات متفرقة، أن "الأسرى قتلوا على يد نتنياهو وأعضاء الحكومة المتواطئة الرافضة لعقد الصفقة".

وتداولت حساباتٌ إسرائيلية على منصات التواصل أن عدد الجثث التي عثر عليها في غزة هو 6 جثث، دون إعلان رسمي عن عدد محدد.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين اتهمت نتنياهو بتحويل محور فيلادلفيا إلى مقبرة للأسرى.

وجاء ذلك عقب إعلان نتنياهو أنه لن يقبل بالتنازل عن شرط بقاء جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا، وهو الشرط الذي ترفضه حركة حماس، والوسيط المصري أيضًا.