مسيرة حاشدة في مدينة بريمن الألمانية استنكارا لاستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة والضفة

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، اليوم الأحد، مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان الاسرائيلي ومجازره في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

وشارك في المسيرة شخصيات سياسة ألمانية ممثلة بالرئيس الفخري للجمعية الألمانية الفلسطينية ديتلف غريشي، ورئيس الجمعية نزيه مشربش.

وتضمنت المسيرة عرضا مسرحيا لطلبة جامعة بريمن يحاكي واقع ومعاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في ظل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهتفوا بالحرية لفلسطين والدعوة لوقف حرب الإبادة، وطالبوا بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى القطاع.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر بلال أصلان إن "على العالم الصامت أن يعمل لوقف حرب الإبادة على غزة والضفة الغربية، وضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار".