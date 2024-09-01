تشييع جثماني الشهيدين حمو في اليامون غرب جنين

وطن: شيعت جماهير شعبنا في بلدة اليامون غرب جنين، مساء اليوم الأحد، جثماني الشهيدين عبود ناصر حمو (18 عاما) ومحمد محمود حمو (13 عاما) إلى مثواهما الأخير.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى ابن سينا في مدينة جنين باتجاه مسقط رأسيهما في بلدة اليامون، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليهما في منزلي عائلتيهما، قبل أن يصلى عليهما، ويواريا الثرى في مقبرة البلدة.

واغتالت قوات الاحتلال الفتيين حمو واعتقلت ثالثا، قرب بلدة كفر دان غرب مدينة جنين، بعد أن طاردتهما آليات الاحتلال على شارع حيفا، أثناء تطوعهما في توزيع الخبز على العائلات التي عانت من حصار الاحتلال على مدار الأيام الخمسة الماضية.