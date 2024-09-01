ستة شهداء في قصف للاحتلال على بلدة بيت لاهيا

وطن: استشهد ستة مواطنين، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين عند منطقة التعليم في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين عند منطقة التعليم في بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيي الأندونيسي وكمال عدوان.

وأوضحت أن 27 مواطنا استشهدوا إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,738 مواطنا، وإصابة 94,154 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.