بالمسيرات والأسلحة الصاروخية والمدفعية.. حزب الله يواصل استهداف مواقع الاحتلال ومستوطناته

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الأحد، استهداف موقعي "راميا"، و"جل العلام" ‏في عمليتين منفصلتين، بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.

كما استهدف حزب الله موقع "السماقة" في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة

ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسناداً لمقاومته، أكّدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّها استهدفت التجهيزات التجسسية ‏في موقع "حدب يارون" بِمحلقة هجومية إنقضاضية أصابتها بشكلٍ مباشر، ما أدى إلى تدميرها. ‏

كذلك، استهدفت المقاومة انتشاراً لجنود الاحتلال في ‏محيط موقع "المرج" بالأسلحة الصاروخية.

ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الأعتداء صباح اليوم على ‏بلدة رميش، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية دوريةً لجيش الاحتلال ‏قرب حاجز "كفريوفال" بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصاباتٍ مُؤكدة.‏

وعند الساعة 2:47 من بعد ظهر يوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية، التجهيزات التجسسية في ‏موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة ‏ما أدّى إلى تدميرها.‏

ومع استمرار عمليات المقاومة ضمن جبهة الإسناد لقطاع غزة، قالت مصادر لبنانية إنّ نيراناً مباشرة من لبنان استهدفت موقع "جل العلام" في الجليل الغربي، وموقع "حدب يارون"، وكذلك استهدفت هدفاً عسكرياً في مستوطنة "كفريوفال"، ما أدّى إلى تسجيل إصابتين حرجتين من جرّاء إطلاق صاروخ "مضاد للدروع" من لبنان، وفق الإعلام العبري.

بالتوازي مع ذلك، تتواصل اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات في جنوبي لبنان، حيث أفاد مصادر في لبنان أنّ غاراتٍ للاحتلال استهدفت عدّة بلدات جنوبية وهي: بيت ياحون، الناقورة، كفركلا، وأطراف بلدتي عديسة والخيام.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء شهيد وجريحان في غارةٍ للاحتلال على بلدة بيت ليف، مضيفاً أنّه جرى تسجيل 4 إصابات من جرّاء الغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت بلدة عيتا الشعب الجنوبية.

وفي وقتٍ سابق، أكّد رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال سابقاً، اللواء احتياط إسرائيل زيف، أنّ حزب الله غير مردوع، مشيراً إلى أنّ إنجازه الأهم هو شلّ "إسرائيل" على مدى سنة تقريباً، معقّباً بأنّ "إسرائيل لا تزال خاضعة للتهديد الإيراني".





المصدر: الميادين