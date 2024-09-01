الإسرائيليون يتجهون نحو العصيان.. إغلاق المطار وإضراب شامل الاثنين

وطن: تشهد شوارع مدينة القدس المحتلة تظاهرات ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يشارك فيها رئيس "معسكر الدولة"، الوزير السابق في مجلس الحرب في الحكومة الإسرائيلية، بيني غانتس، وذلك على خلفية عثور جيش الاحتلال على جثث 6 أسرى قتلوا، أمس أو أول من أمس، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وبعد أن رفضت عائلتان من عائلات الأسرى الـ6 القتلى طلب نتنياهو التحدّث معهم، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، تعليقاً لرئيس "الموساد" دافيد برنياع على الحادثة، قال فيه إنّ "الخلاف بشأن عودة أهالي غزة إلى شمالي القطاع أكثر تعقيداً من قضية محور فيلادلفيا"، مضيفاً: "موقفي الشخصي هو أنه من الأفضل الانسحاب من فيلادلفيا ونتساريم لاستعادة الأسرى، فلا حاجة عملانية لهذين المحورين".

تظاهرات وإضرابات واسعة اليوم وغداً

وعلى خلفية الغضب العارم لدى جماهير من المستوطنين على سياسات الحكومة، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن طرقات ستُغلق، مساء اليوم الأحد، في جميع أنحاء "إسرائيل" خلال الاحتجاجات التي يتم التحضير لها.

وأعلن كل من رئيس بلدية "غفعاتييم"، ورئيس بلدية "تل أبيب" الإضراب، غداً الاثنين، احتجاجاً على مقتل الأسرى الستة وعدم التوصل إلى صفقة تبادل.

كما قررت سلسلة من المطاعم ودور السينما وسط "إسرائيل" إغلاق أبوابها مساء اليوم تضامناً مع أهالي الأسرى.

فيما أعلنت نقابة العمال العامة في "إسرائيل" عن إضراب شامل يبدأ صباح غد الاثنين، ويشمل وزارات المالية، الداخلية، الاقتصاد، الصناعة، التعليم، الصحة، والجيش.

واضافت النقابة ان الإضراب سيؤثر أيضاً على المؤسسات القضائية ووزارات النقل، الطاقة، الزراعة، والبيئة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعطيل العمل في بلديات القدس، "تل أبيب"، وحيفا، مما سيؤدي إلى تأثير كبير على الخدمات المحلية، وستشمل الإضرابات أيضاً الجامعات الكبرى مثل الجامعة العبرية وجامعتي "تل أبيب" وحيفا، ومعهد وايزمان للعلوم.

واكدت نقابة العمال الاسرائيليين ان حركة الحافلات العامة والقطارات الخفيفة في القدس ستتوقف، كما ستتوقف شركات الطيران الرئيسية "إلعال"، "إسرائير"، و"أركيع" عن تسيير رحلاتها.

فيما أعلنت البنوك مشاركتها في الإضراب، حيث ستغلق أبوابها بشكل تام، مما يزيد من تأثير الإضراب على الحياة اليومية في "اسرائيل".

مطار بن غوريون مغلق الاثنين

وأصدر رئيس "الاتحاد العمالي الإسرائيلي" تصريحاً مشتركاً مع عائلات الأسرى، معلناً توقّف المطار عن العمل من الثامنة من صباح الغد، معتبراً بأن "الصفقة لا تتقدّم بسبب الاعتبارات السياسية"، ودعا إلى إضراب عام يبدأ من الغد.

بدوره طلب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من نقابات العمال وأرباب العمل والسلطات المحلية في "إسرائيل" تعطيل الاقتصاد، وتقدّم من رئيس "الكنيست" بالتماس عقد اجتماع عاجل للهيئة العامة "لبحث موضوع التوصل إلى اتفاق بشأن غزة".

وقال لابيد إنّ "نتنياهو ومجلس الموت قرّروا عدم إنقاذ الأسرى الـ6 الذين كانوا على قيد الحياة في غزة، وفيما لا يزال هناك أسرى أحياء في القطاع، فلا يزال بالإمكان التوصّل إلى اتفاق، لكن نتنياهو يحجم عن ذلك لأسباب سياسية".

وأضاف بالقول إن "إسرائيل" تنهار و"من المستحيل الاستمرار على هذا النحو".

"نتنياهو ستتسبّب بموت كلّ الأسرى"

وبعد الإعلان عن مقتل الأسرى الـ6 الذين عُثِر على جثثهم في غزة، تم إلغاء جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية المقررة اليوم.

وأعلن أكثر من وزير نيته الطلب من حكومة الاحتلال إعادة النظر في قضية "محور فيلادلفيا" تسهيلاً للوصول إلى اتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، الإسرائيلية، عن مسؤول كبير في حكومة الاحتلال ، قوله إن "نتنياهو يدرك ماذا يفعل ويتصرّف بوحشية، ويداه ملطختان بالدماء".

كما صرّح وزير من "الليكود" لموقع "والاه" العبري، بأنّ "نتنياهو سيجد أي ذريعة ممكنة لمدّ الوقت إلى أن يموت كل الأسرى، فهو قد قرّر إنقاذ ائتلافه وعدم إنقاذ الأسرى، لقد حسم أمرهم بالموت في الأسر".

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه "من المتوقّع أن يطرح غالانت في جلسة الكابينيت اليوم إعادة مناقشة قرار البقاء في محور فيلادلفيا"، وهو ما أعلن زعيم حزب "شاس" آريه درعي، نيته طرحه أيضاً.

المصدر"الميادين"