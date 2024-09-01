رعب المخيمات.. سرايا القدس في الضفة الغربية: دخلنا مرحلة جديدة سيرى الاحتلال أثرها في الميدان

وطن: أصدرت سرايا القدس في الضفة الغربية في فلسطين، بياناً أعلنت فيه مجموع عملياتها ضمن جولة "رعب المخيمات" القتالية، على مر الأيام الفائتة، منذ بدء الهجوم "الإسرائيلي" المركّز على مدن ومخيمات الضفة.

وجاء في البيان أنه و"بعد مرور عدة أيامٍ على القتال الشرس والمعارك الضارية مع قوات الاحتلال، في عدوان وحشي بدأه العدو على عدة مدن بالضفة الغربية، في جولة قتال جديدة أطلقنا عليها اسم رعب المخيمات، ضمن معركة طوفان الأقصى، التي يخوضها شعبنا ضد المحتل، نحيط أبناء شعبنا بأهم المجريات الأخيرة للمعركة".

وأشار البيان إلى تنفيذ كتيبة طوباس، 5 عمليات تفجير للعبوات الناسفة، استهدفت بها جنود الاحتلال وآلياته.

كما نفّذت كتيبة طولكرم، في سرايا القدس، 6 عمليات تفجيرٍ لعبوات ناسفة، حققت فيها، بحسب البيان، إصاباتٍ بليغة بين قتيل وجريح، إضافةً "لإيقاع مجموعةٍ راجلة من قوات العدو في كمين محكم"، وأعلنت الكتيبة عن "إسقاط جندي من جيش الاحتلال بعملية قنصٍ خلال الاشتباكات".

وأعلن البيان عن تنفيذ كتيبة جنين لأكثر من 15 عملية تفجيرٍ لعبوات ناسفة، حقّقت فيها "إصاباتٍ بليغة بين آليات الاحتلال وجنوده وإسقطتهم بين قتيل وجريح"، كما أعلن إيقاع "جنود الاحتلال في ثلاثة كمائن محكمة، أحدها مركّب، أُعدّت سابقاً للتصدّي لاقتحامات الاجتلال".

وأكد بيان سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، دخول المقاومة في الضفة الغربية "مرحلةً جديدةً من تصنيع وإنتاج العبوات الناسفة، والتي سيرى الاحتلال أثرها في الميدان".

وأشار إلى "أن من أهم عوامل الثبات خلال معركة رعب المخيمات، بعد الإيمان بالله، هو دراية أبناء شعبنا بأهمية وجود السلاح والتشكيلات العسكرية ودورها في الدفاع عن الأرض والمقدّسات، والتي لولاها لاستباح هذا العدو الغاشم أرضنا وعرضنا".

وأضافت سرايا القدس في بيانها: "ارتقى خلال هذه المعركة الشريفة، حتى الآن، ثلة من الأبطال من أبناء سرايا القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية، كان في مقدّمتهم الشهيد القائد محمد جابر أبو شجاع"، مؤكدةً خوضها "هذه المعركة إلى جانب أبطال فصائل المقاومة الفلسطينية موحّدين ثابتين حتى النصر المبين".