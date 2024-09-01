جيش الاحتلال يزعم اغتيال منفذ عملية ترقوميا

رام الله - وطن: زعم جيش الاحتلال اغتيال منفذ عملية ترقوميا بعد محاصرته في منزل بمدينة الخليل بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية .

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال حاصرت منزلاً وسط مدينة الخليل، وشرعت بإطلاق النار وقذائف الانيرجا على المتواجدين داخله، و اندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنزل المحاصر، واستخدمت قذائف "الأنيرجا" لاستهداف المنزل، في محاولة لإجبار المقاومين على الاستسلام، ليعلن لاحقا استشهاد شاب واحد.

وكان 3 عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي قتلوا، ظهر اليوم، إثر عملية إطلاق نار استهدفت سيارة لشرطة الاحتلال في الخليل، في حين انسحب منفذو العملية بسلام، وفق الإعلام الإسرائيلي.